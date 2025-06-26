Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге

Актера Михаила Боярского госпитализировали в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, Боярский попал в больницу утром в четверг, 26 июня. По предварительным данным, он поступил туда для планового обследования.

Ранее сообщалось, что Боярский сломал ребро и ушиб несколько грудных позвонков после падения во время спектакля в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в театре Ленсовета.

Позднее Боярский рассказал о своем самочувствии. В беседе с «Абзацем» он отметил, что чувствует себя «пока очень посредственно». Артист подчеркнул, что пока лечится дома, в театре планирует появиться после выздоровления и разрешения врачей.