Трунов защитил Гузееву, которую обвинили в мошенничестве с виллами на Бали

Скорее всего, Лариса Гузеева не знала о том, что рекламировала мошенника, а просто хотела заработать, обвинять ее в соучастии преждевременно, заявил НСН Игорь Трунов.

Лариса Гузеева не является фигурантом уголовного дела о мошенничестве с виллами на острове Бали, а если бы у следователей были бы к ней вопросы, она бы давно была как-то задействована в этом. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Актрису и телеведущую Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве с виллами на Бали, передает Telegram-канал Mash. Заявление на её имя подала москвичка, которая приобрела недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого еще в 2022 году, впечатлившись роликом интервью Гузеевой с Домогацким. При этом объект до сих пор не построен. Как сообщает Telegram-канал SHOT, сейчас известно о 27 пострадавших, заявления в полицию поданы от шести человек. Трунов отметил, что сейчас нет оснований считать Гузееву причастной к преступлению.

«Во-первых, у нас есть презумпция невиновности, поэтому он (Домогацкий – прим. НСН) для нас пока что подозреваемый. Во-вторых, встает вопрос о деятельном соучастии Гузеевой: знала ли она, что он занимается махинациями или ей просто предложили участвовать в рекламе. Я думаю, ответ будет отрицательный. Думаю, она полагала, что это добропорядочный предприниматель, и пошла на это с целью заработка. Реклама – это один из самых эффективных способов заработка для известных личностей. Мы помним, что Горбачев (Михаил Горбачев - экс-руководитель СССР, - прим. НСН) рекламировал «Pizza Hut». Если потом «Pizza Hut» обанкротилась и кому-то что-то не оплатила, никому в голову не пришло бы привлечь к ответственности Горбачева. Поэтому сначала нужно получить решение, вступившее в законную силу. Если бы у следствия были подозрения к Гузеевой, то она бы давным-давно была в какой-то роли фигурантом. А так, какие к ней вообще можно иски предъявить?», - заявил он.

Ранее мировой суд Москвы взыскал с Гузеевой задолженность по ЖКХ. При этом точная сумма долга актрисы за коммунальные услуги не раскрывается, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».