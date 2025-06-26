Звезды, сбежавшие из России: кого из них могут вернуть на ТВ?

Накануне актриса Яна Поплавская заявила о тайной разработке плана по возвращению на российское телевидение Чулпан Хаматовой. Новость вызвала резонанс, поскольку переехавшая из страны после начала спецоперации актриса негативно высказывалась о своей Родине и собирала средства на помощь для Украины. News.ru рассказал, что известно об этом и какие еще сбежавшие звезды могут вернуться в РФ.

О чем рассказала Поплавская?

По словам Поплавской, некие «очень важные люди» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждали «стратегию по отбеливанию» репутации актрисы Чулпан Хаматовой и других покинувших РФ знаменитостей. Она напомнила, что после начала спецоперации Хаматова сбежала в Прибалтику, участвовала в мероприятиях по сбору помощи для Украины и «рассказывала дикости» про Россию. Теперь же артистку собираются пригласить на родину, «чествовать и осыпать лепестками роз».

«Для "элиты" важно вернуть домой Козловских, Хаматовых, Назаровых, Гудкова и прочую звездную пыль, они без них дышать не могут», — высказала свое мнение Поплавская.

Актриса также предложила бойцам российской армии обратиться с просьбой о помощи к Милявской, Дмитрию Нагиеву, Александру Ревве, Чулпан Хаматовой и Филиппу Киркорову и понаблюдать за реакцией.

Кто еще высказывался о Хаматовой?

Отметим, что деятельностью Хаматовой недовольно не только Поплавская. Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обещал направить в правоохранительные органы запросы с просьбой возбудить уголовное дело против артистки. Он опубликовал фрагмент интервью, в котором актриса призналась, что оказывает финансовую помощь Украине.

После этого народный артист РФ Владимир Хотиненко заявил, что «эмиграция Чулпан Хаматовой после начала спецоперации является ее личной драмой». По его мнению, справляться с такими переживаниями каждый человек должен сам. Артист Юрий Назаров называл ее предателем, «сделавшим выбор не в пользу родины».

Также возмущение вызвало и то, что благотворительный фонд Хаматовой продолжает свою работу в России. Журналист и общественник Сурен Каргаманов заявил, что актриса продолжает собирать деньги.

«И, судя по всему, не признанная иноагентом продолжает класть их к себе в карман, а хвостик отправлять в другие, вражеские страны», — добавил он.

Общественник задался вопросом, кто может прикрывать подобную деятельность и кому это может быть выгодно.

Кто еще может вернуться на российское ТВ?

По мнению главы ФПБК Бородина, в 2025 году в России стартовала кампания по «отбеливанию репутации беглецов». Кроме Хаматовой он привел в пример певицу Земфиру* (признана Минюстом РФ иностранным агентом) и актера Данилу Козловского.

«Сначала их завербовали, в том числе западные службы и украинские, а теперь таким образом пытаются их вернуть сюда. Я бывший сотрудник спецслужб, который понимает и разбирается, в чем замысел этих товарищей. Сейчас увидим следующее: они будут просить статус иностранного агента снять», — заявил общественник.

Певица Вика Цыганова обратила внимание на новость о получении ее украинскими коллегами Ани Лорак и Александром Реввой паспорта РФ. Она резко отреагировала на выдачу гражданства и предложила «показательно наказывать и уничтожать всю предательскую нечисть с тела России».

«Кто затаскивает к нам в страну предателей? Кто постоянно отмывает Киркорова? Почему патриоты Израиля ползают по России и гадят, вместо того чтобы сидеть в тюрьме?» — задалась вопросами Цыганова.

Среди других артистов, которые могут вернуться в РФ, СМИ называют заслуженную артистку РФ Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова, комиков Михаила Шаца* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Руслана Белого* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и телеведущую Татьяна Лазарева* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). На данный момент у всех них остается недвижимость в России и действующие индивидуальные предпринимательства.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом