Адвокат Киркорова рассказал о его состоянии

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский рассказал в беседе с teleprogramma.org, что недавно разговаривал с артистом.

По словам Добровинского, с Киркоровым всё хорошо.

25 июня состояние Киркорова посчитали нездоровым из-за видео, которое опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

Киркорова засняли на 35-летии певицы Анны Asti, которое проходило 24 июня в особняке на Волхонке. В сети забеспокоились о его состоянии здоровья, поскольку артист не проявлял никаких эмоций во время записи роликов.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.