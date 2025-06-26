Юрист Илона Гуськова заявила в беседе с порталом «Страсти», что телеведущую Ларису Гузееву могут привлечь как соучастницу в деле о мошенничестве.

По словам Гуськовой, Гузеевой может грозить до 10 лет тюрьмы, если артистка получала деньги за рекламу и знала, что проект — афера. Юрист добавила, что уголовная ответственность маловероятна, если телеведущая была «лицом проекта» без осведомленности. Однако к актрисе могут подать гражданские иски за введение в заблуждение.

«Пока Гузеева — свидетель-медиаперсона, а не явный соучастник. Но если пострадавшие докажут, что ее реклама прямо повлияла на их решение инвестировать, суд может обязать ее компенсировать часть ущерба. Полиция проверит, были ли у Гузеевой договоры с Домогацким и ее осведомленность», — отметила юрист.

26 июня Виктория Н. рассказала, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

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По данным издания, как минимум шестеро человек тоже пострадали от этой аферы. Все они подали заявления о мошенничестве. По словам адвоката Александра Зорина, его клиенты считают, что Гузеева косвенно причастна к афере. Потерпевшие призвали артистку объясниться.