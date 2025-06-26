Неизлечимая болезнь, слухи о разводе: где сейчас Никита Пресняков

После отъезда певец Никита Пресняков, внук артистки Аллы Пугачевой, пытался построить карьеру в США. Недавно он признался, что у него диагностировали неизлечимое заболевание. News.ru рассказал, что известно о жизни музыканта на данный момент.

Чем болен Пресняков?

В мае 2025 года Никита Пресняков заявил, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). При этом расстройстве человек не может долгое время концентрироваться и в результате не всегда способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.

Психолог Ирина Гуляева заявила, что артисту с его диагнозом остается лишь смириться и научиться жить. По ее словам, заболевание обычно имеет врожденную природу.

«Оно связано с особенностями развития головного мозга, особенно в областях, отвечающих за самоконтроль, внимание и исполнительные функции. Полностью "вылечиться" от этого нельзя, это не болезнь в традиционном смысле, а особенность работы мозга», — отметила она.

Также недавно Пресняков признался, что у него выявили холестериновые полипы в желчном пузыре. Он отмечал, что такие могут образовываться из-за неправильного режима питания.

«Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо», — делился артист.

Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Сейчас Никите предписана строгая диета.

Карьера в США

По словам музыкального продюсера Павла Рудченко, Пресняков не хочет пользоваться помощью родственников при построении карьеры в Соединенных Штатах. Он стремится доказать своей бабушке Алле Пугачевой и матери Кристине Орбакайте, что сам на что-то способен.

«Никита рассчитывает на свои силы, возможно, он пытается доказать своей семье, что он сам чего-то стоит, и эти амбиции ему идут во вред. Он бьется из стороны в сторону, ища себя, но результат у него неутешительный», — сказал Рудченко.

Продюсер также заявил, что внук Пугачевой не сможет реализовать себя в музыке, выступая только с каверами. Он не исключил, что артист решил стать кавер-музыкантом на фоне неудач в создании собственной музыки.

Личная жизнь

Сейчас Пресняков официально женат на Алене Красновой — они заключили брак 27 июля 2017 года. Недавно СМИ сообщили, что девушка решила расстаться с мужем и вернулась в Россию. В Москве она пришла на вручение школьного аттестата ее младшей сестре.

Осенью 2024 года бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник предположил, что внук Пугачевой развелся. Он утверждал, что Пресняков и Краснова больше не живут вместе. Музыкант тогда опровергал информацию, заявляя, что у них в паре все отлично.