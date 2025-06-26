Адвокат раскрыл возможные последствия мошенничества с виллами для Гузеевой

Телеведущую и актрису Ларису Гузееву ждет допрос после обвинений в содействии недобросовестному застройщику, продающему виллы на Бали. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин в беседе с URA.RU.

Юрист отметил, что Гузеева вряд ли понесет уголовную ответственность за рекламу, в которой посоветовала покупать виллы у мошенников. По его словам, чтобы признать телеведущую соучастницей, следователям придется доказать намеренный сговор с с аферистами с целью обмана и сознательное участие.

«Если выяснится, что она просто выступала рекламным лицом, уголовное преследование едва ли возможно», — объяснил Жорин.

При этом Гузееву будут обязаны как минимум допросить. Кроме того, телеведущую могут призвать к ответственности за недостоверную рекламу и обязать компенсировать пострадавшим моральный и материальный ущерб.

Ранее стало известно, что минимум шесть покупателей вилл на Бали от застройщика Сергея Домогацкого написали на Гузееву заявление в полицию. Не получившие свои объекты клиенты пожаловались на то, что выбрали девелопера из-за рекламы телеведущей.