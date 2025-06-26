Проблемы со здоровьем, похудение, отъезд из РФ: куда пропала Елена Воробей

В июне стало известно, что заслуженная артистка России Елена Воробей столкнулась с проблемами со здоровьем. News.ru рассказал, что об этом известно и где сейчас живет известная юмористка.

Проблемы со здоровьем

По сообщениям СМИ, Елена Воробей пытается справиться с последствиями избавления от лишнего веса. Поправилась артистка после разрыва с возлюбленным, с которым собиралась создать семью. Для похудения она решила заняться спортом, а также начать принимать препарат для диабетиков, который в качестве побочного эффекта вызывает потерю аппетита. Отмечается, что Елена находилась в состоянии преддиабета и колола лекарство под строгим контролем врача.

В результате артистка потеряла 14 килограмм, но избежать последствий приема препарата ей не удалось. Воробей жаловалась на апатию, падала в обморок.

Отъезд из России

В ноябре 2022 года Воробей заявила, что уехала из России в Израиль. По словам Елены, в Москве она испытывала стресс, а там смогла вернуться к работе и встретиться с коллегами по шоу-бизнесу.

«Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина* и Андрея Макаревича* (включены Минюстом РФ в список иностранных агентов), Ваню Урганта», — говорила юмористка.

Артистка подчеркнула, что столкнулась с критикой из-за поездки в Израиль. Позднее в Сети распространились слухи, что юмористка уехала из России навсегда — Воробей их опровергла и после гастрольного тура по израильским городам вернулась в Москву.

Позднее Елена попала в новый скандал. Юмористка собиралась дать два концерта в Германии вместе с украинским ведущим Владимиром Евсеевым. Артист проживает в Одесской области и публично заявлял, что покупает военное снаряжение для украинской армии. Кроме того, он негативно высказывался о россиянах. Как отмечали СМИ, сама Воробей не анонсировала эти мероприятия в своих социальных сетях.

Что известно о личной жизни Елены Воробей?

Первым мужем Воробей был актер Андрей Кислюк. Супруги прожили вместе 10 лет, но после развелись. Вторым мужем стал бизнесмен по имени Игорь. Еще до брака у них родилась дочка Софья — на тот момент предприниматель официально был женат на другой женщине. В 2017 году мужчина скончался после серьезной травмы.

«Перелом основания черепа — там не было куска головы. Я подняла все свои связи. Игорю дали палату, специальный матрас, который обеспечивал циркуляцию крови. Он открывал глаза, начал шевелить руками. Мы не понимали, слышит он нас или нет, но я постоянно с ним разговаривала. Эта борьба за жизнь длилась долгих девять месяцев, но мы проиграли», — рассказывала Воробей.

Спустя некоторое время Воробей начала новые отношения — ее избранником стал Александр Калищук, однако пара рассталась. Позднее, в 2022 году Елена рассказала, что встречалась с госслужащим. Роман едва не привел к свадьбе, но Воробей решила закончить его.