Российскую телеведущую Ларису Гузееву подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Шесть россиян подали заявление в полицию с требованием проверить артистку на возможное соучастие в мошенничестве. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам обманутых покупателей, бизнесмен Сергей Домогацкий продавал 68-метровые дома на Бали за 200 тысяч долларов. Однако когда пришло время сдавать объекты, предприниматель просто исчез.

— Одна из пострадавших утверждает, что хотела купить виллу в 2022 году, поведясь на рекламу с Гузеевой. Заплатила около 11 миллионов рублей криптой и наличными. Но в итоге стройку заморозили, и ключи от виллы она так и не получила, — передает Telegram-канал.

Уточняется, что Домогацкий активно вел свои социальные сети, а в роликах, которые он там публиковал, часто появлялась телеведущая.

— Ее публичная поддержка могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух, — подчеркнул адвокат Александр Зорин.

11 мая стало известно, что Мировой суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с актрисы Ларисы Гузеевой задолженности за коммунальные платежи. Уточнялось, что иск подало АО «Мосводоканал». Судебный приказ о принудительном взыскании долга был вынесен в марте и уже вступил в законную силу, уточнили в суде.