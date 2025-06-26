Подсчитаны траты Валерия Меладзе на празднование юбилея в Испании

Для празднования своего 60-летия в Испании Валерий Меладзе потратил сумму, превышающую один миллион рублей. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что торжество проходило в Марбелье, в ресторане, который был арендован за две тысячи евро специально для этого события.

Помимо арендной платы, артист оплатил работу бара в течение четырех часов, что обошлось в 60 евро.

Для удобства гостей было разработано меню, стоимость которого составила 200 евро на человека.

Согласно непроверенной информации, в меню были представлены следующие позиции: говяжья вырезка, перчики падрон, креветки пиль-пиль, филе сибаса. Также был представлен праздничный торт, украшенный лесными ягодами.

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Для посетителей были доступны смузи по цене 15 евро, разнообразные коктейли и шампанское, стоимость бутылки которого составляла 65 евро.

Среди приглашенных на праздник были брат певца Константин Меладзе, Альбина Джанабаева, дети и другие члены семьи артиста.

Для развлечения гостей были приглашены ведущий и диджей. Несмотря на это, по желанию юбиляра, музыкальное сопровождение отсутствовало, однако позже Меладзе лично исполнил свои музыкальные композиции для собравшихся. Отмечается, что аренда музыкального оборудования потребовала дополнительных затрат.