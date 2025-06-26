Австралия ввела санкции против российского певца

Австралия ввела санкции против российских журналистов, руководителей крупных предприятий и певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

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В санкционный список попали 37 лиц и семь организаций. В нем, в частности, фигурируют спортсменка и телеведущая Мария Киселева, актер Вячеслав Манучаров, гендиректор «Русгидро» Виктор Хмарин, глава Татарстана Рустам Минниханов, журналист Арам Габрелянов, генеральный директор АНО и «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.

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Кроме того, ограничения затронули страховую компанию «Согласие», АО «Микрон», производителя процессоров «Байкал электроникс» и ряд других организаций.

Ранее Австралия ввела санкции против так называемого «теневого флота» России.

23 июня глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о намерении Евросоюза (ЕС) принять 18-й пакет санкций против России уже к концу недели. Она выразила уверенность в том, что после саммита ЕС 26-27 июня новая порция рестрикций окажется принята.