Стало известно, как актер Михаил Ефремов ограничивает себя

В апреле 2025 года Михаил Ефремов покинул исправительное учреждение, где находился в заключении за ДТП со смертельным исходом.

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Период, проведённый в колонии, существенно повлиял на мировоззрение артиста. Сегодня он ведёт образцовую жизнь: регулярно посещает храм и полностью воздерживается от алкоголя. К слову, накануне Ефремов посетил Троекуровское кладбище, куда прибыл в день шестой годовщины кончины его матери Аллы Покровской.

Ранее Никита Михалков сообщил о взятии Ефремова под свою опеку — артист присоединится к труппе театра «Мастерская 12», информирует телеканал «360». Недавно Михаил Ефремов направил письмо Никите Михалкову с просьбой предоставить шанс возобновления карьеры. В предстоящем сезоне стартует постановка по пьесе Михалкова «Без свидетелей», где Ефремов выйдет на сцену вместе с Анной Михалковой.

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Кроме того, Ефремов отказался от личного автомобиля и перемещается по столице на общественном транспорте. Он мог бы воспользоваться услугами персонального водителя для большего удобства, но предпочёл не делать этого, сообщает kp.ru.

Добавим, что после возвращения домой Ефремов ограничился лишь краткими словами о намерениях заняться восстановлением своего здоровья. Слова не разошлись с делом — в настоящее время актер занимается приведением себя в форму, возвращается к обычной жизни и готовится к трудовой деятельности.