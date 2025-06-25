Вскрылся постыдный секрет Веры Брежневой

Вера Брежнева обманула зрителей на концерте в Кишиневе. И, возможно, водила за нос народ и в других городах.

Бывшая солистка "ВИА Гры" крупно опозорилась в Молдавии, раскрыв свой постыдный секрет. Во время выступления артистка запнулась и едва не упала на сцену. Брежнева раскинула руки в стороны, пытаясь удержать равновесие. И в этот момент зрители обомлели. Голос Веры продолжил звучать так же чисто, как до инцидента, хотя микрофон был уже далеко от рта певицы. Оказалось, что бывшая жена Константина Меладзе поет под фонограмму.

Брежнева попыталась сохранить лицо и широко улыбалась поклонникам. Кадры с выступления в Кишиневе тут же оказались в Сети и вызвали гнев публики. Народ негодует, ведь артистка не раз заявляла, что поет живьем.

"Ну это, конечно, позорище. Как можно так опуститься, что уже своим зрителям врет?"; "Разочарование. Снова. Видимо уже привыкла врать, что ничем не брезгует"; "Позор таким артистам"; "Запись я и дома послушать могу, люди деньги за билет заплатили, что послушать живое выступление", — разоряются пользователи Сети в тематических пабликах.

Напомним, Вера Брежнева не унывает после того, как покинула Россию вскоре после начала СВО. Певица хоть и не так востребована, как раньше, но продолжает выступать (бывший муж, продюсер и композитор Константин Меладзе после развода разрешил ей исполнять песни группы "ВИА Гра") и путешествовать. Кроме того, певица пытается развиваться и в качестве блогера.