Пригожин предложил оплатить похороны Ленина

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о необходимости захоронить тело революционера и лидера большевиков Владимира Ильича Ленина. Об этом он рассказал порталу «Абзац».

© Lenta.ru

Пригожин признался, что готов вложиться в похороны советского вождя, так как его тело уже давно следовало предать земле.

«Я готов выделить средства. В православии считается, что тело должно быть предано земле, с чем я абсолютно согласен. Это вопрос уважения к нему и памяти о нем», — сказал Пригожин.

В мае сообщалось, что Минкульт заказал реставрацию мавзолея Ленина, которая обойдется в 20 миллионов рублей.

«Погрузиться в историю можно и без этого. Такого вообще не должно быть в XXI веке», — добавил продюсер.

Где изначально планировали похоронить Ленина

Ранее стало известно, что Иосиф Пригожин назвал ублюдком сжегшего российский паспорт певца Шарлота.