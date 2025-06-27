Киркоров записал видеообращение к Пашиняну

Российский певец Филипп Киркоров записал видеообращение к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В своем обращении Киркоров заявил, что на его друга Самвела Карапетяна и Армянскую апостольскую церковь идут гонения. Он призвал премьера Пашиняна и силовые ведомства страны прекратить преследования священнослужителей.

«И коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», — сказал артист.

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов. По словам его адвоката Ованнеса Худояна, решение обжалуют.

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25 июня сообщалось, что правоохранительные органы провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме самого Галстаняна.