«Он звонил, плакал»: Шишкова рассказала о страданиях бывшего, когда она ушла к Тимати

Модель Алена Шишкова вспомнила, как рассталась с футболистом Максимом Ковалем и ушла к рэперу Тимати. Как сообщает Starhit, она рассказала, что молодой человек очень тяжело перенес расставание.

Отношения Шишковой и Коваля начались в 2012 году. Тогда футболист играл за киевское «Динамо» и модель часто прилетала на Украину. Отношения на расстоянии быстро сошли на нет, когда знаменитость встретила рэпера. Ковалю на тот момент было всего 19 лет.

«Парень, конечно, сильно расстроился из-за того, что я выбрала другого. А у меня в принципе всегда так получается: я ухожу из отношений, причем могу уйти к кому-то. Это действительно обидно», — рассказала Шишкова.

Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова раскрыла правду о своем замужестве

Она отметила, что тоже однажды оказалась в такой ситуации — ей было невероятно больно. Тогда модель поняла, какого человеку, который остался наедине с чувствами.

«Он звонил, плакал. Молодой был… Взрослый только из-за каких-то серьезных вещей может проронить слезу. Вообще считаю, если мужчина плачет — это нормально. Все мы люди, у всех есть эмоции», — сказала знаменитость.

Напомним, что отношения с Тимати для Шишковой так и не привели к свадьбе, хотя модель родила музыканту дочь. Позднее Алена намекала, что причиной разрыва стал роман Тимати с Анастасией Решетовой.