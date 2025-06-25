Звезда КВН объяснил, какие последствия ждут команду «Негоден» за шутку о Рогозине

Никита Бородкин

Команда КВН «Негоден» станет популярнее после реакции экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на их шутку. Как сообщает News.ru, об этом заявил член команды «Уездный город», комик Сергей Писаренко.

Звезда КВН объяснил, какие последствия ждут команду за шутку о Рогозине
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Напомним, что участники КВН пошутили над докторской диссертацией Рогозина. После этого он пригрозил юмористам отправкой в зону спецоперации, заявив, что уже получил информацию о военкомате, к которому приписаны артисты.

Рогозин пригрозил КВН-щикам отправкой на СВО после шутки о себе

«Команда "Негоден" благодаря этой реакции Рогозина станет еще популярнее, это очевидно. Сейчас, пока мы обсудим все это, правильно ли он обиделся, неправильно, команде "Негоден" просто можно спокойно продвигаться в финал этого сезона, потому что популярность приходит после скандальных новостей даже больше, чем после выступлений», — прокомментировал ситуацию Писаренко.

Он также отметил, что людям ни в коем случае нельзя терять чувство юмора — при любых событиях, которые происходят вокруг. По мнению Писаренко, это «единственный признак психологического здоровья».