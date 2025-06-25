Звезда КВН объяснил, какие последствия ждут команду за шутку о Рогозине

Команда КВН «Негоден» станет популярнее после реакции экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на их шутку. Как сообщает News.ru, об этом заявил член команды «Уездный город», комик Сергей Писаренко.

Напомним, что участники КВН пошутили над докторской диссертацией Рогозина. После этого он пригрозил юмористам отправкой в зону спецоперации, заявив, что уже получил информацию о военкомате, к которому приписаны артисты.

Рогозин пригрозил КВН-щикам отправкой на СВО после шутки о себе

«Команда "Негоден" благодаря этой реакции Рогозина станет еще популярнее, это очевидно. Сейчас, пока мы обсудим все это, правильно ли он обиделся, неправильно, команде "Негоден" просто можно спокойно продвигаться в финал этого сезона, потому что популярность приходит после скандальных новостей даже больше, чем после выступлений», — прокомментировал ситуацию Писаренко.

Он также отметил, что людям ни в коем случае нельзя терять чувство юмора — при любых событиях, которые происходят вокруг. По мнению Писаренко, это «единственный признак психологического здоровья».