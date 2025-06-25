Ведущий Пельш заступился за пошутившую о Рогозине команду КВН

Российский актер и телеведущий Валдис Пельш в среду, 25 июня, прокомментировал заявление бывшего руководителя «Роскосмоса» и сенатора Дмитрия Рогозина, который пригрозил пошутившей о нем команде КВН «Негоден» отправкой в зону специальной военной операции (СВО).

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Пельш отметил, что не понимает претензии политика.

— В чем проблема у господина Рогозина? В обостренном восприятии? У каждого человека свое восприятие юмора. Если ему не понравился этот юмор, он может сказать, что ему не понравилось, — высказался ведущий.

Он подчеркнул, что не считает «шутку» Рогозина об отправке комиков в зону СВО удачной. Пельш добавил, что ему нравится команда «Негоден», поскольку у нее есть лицо и видение, передает портал «Подъем».

Звезда КВН объяснил, какие последствия ждут команду за шутку о Рогозине

В сцене, которую разыграли КВН-щики, один из участников команды заявил о нежелании отправляться в космос, поскольку у него появилась девушка. В ответ командир заявил, что «космос на телку не меняют». На вопрос, кто так сказал, участник ответил, что это «было в докторской Рогозина».

В тот же день Дмитрий Рогозин написал в личном блоге, что никто не собирается отправлять участников команды КВН в зону проведения СВО в связи с «их интеллектуальной незрелостью», подчеркнув, что они не годятся для защиты Родины.