Популярность, уход с лейбла, роман с Карнавал: история Егора Крида

Егор Крид превратился в одного из самых знаменитых артистов России всего за несколько лет. Сейчас мнения о нем расходятся: фанатки считают его идеалом красоты и талантливым музыкантом, а хейтеры — капризным и пафосным человеком. В день 31-летия артиста Starhit вспомнил его биографию.

Контракт с лейблом до совершеннолетия

Егор Булаткин родился 25 июня 1994 года в Пензе. Его мама занималась вокалом, отец играл в группе, а старшая сестра Полина была актрисой и певицей — можно сказать, что любовь к музыке мальчик унаследовал от семьи. Кроме того, будущий артист участвовал в юношеских турнирах по шахматам, ходил на футбол, баскетбол и большой теннис, а среднее образование получил в школе с углубленным изучением английского языка.

С детства Егор знал, что деньги достаются родителям тяжелым трудом, а не падают с неба. Крид признавался, что отец был беден на момент его рождения, однако с нуля себя «сделал» и построил бизнес.

«Но во времена моего детства мы жили скромно. Мне нужно было многое сделать, чтобы папа, допустим, дал мне 10 рублей на мороженое. А дальше я взрослел, дела шли все лучше, мы из одной квартиры переехали в другую, побольше. Там пожили несколько лет, а когда мне исполнилось 16, папа купил дом», — делился Булаткин.

В 11 лет Егор вдохновился хип-хопом и стал писать собственные композиции. В 16 лет соседка показала ему блогера, читавшего рэп и снимавшего забавные ролики. Тогда Булаткин захотел создать нечто подобное, завел YouTube-канал и загрузил туда песню «Слово "люблю" потеряло свой смысл». Композиция обрела популярность, и Егор снял клип «Любовь в Сети» — за несколько месяцев ролик набрал 4 млн просмотров. Тогда подросток решил поучаствовать в конкурсе «Звезда ВКонтакте» и выиграл.

После этого исполнитель получил предложение от лейбла Black Star. Уже в 17 лет Егор подписал контракт с Тимати и Пашу, однако нельзя сказать, что сразу стал ведущим артистом. Первые два года Булаткин зарабатывал от 30 до 50 тысяч рублей в месяц — зарплата была низкой, поскольку доходы продюсерского центра от творчества молодого человека были небольшими. Встал вопрос о расторжении договора с певцом, как вдруг он реабилитировался с помощью песни «Самая-самая».

«Все получилось очень неожиданно, акцента никакого не делалось на эту песню. У меня уже был готов альбом, который я хотел выпускать. Вот диск закончен, мы сидим с ребятами в съемной квартирке, где дезодорантами тараканов травили. В такой атмосфере и писалась первая пластинка», — делился Егор.

Позднее артист записал «Невесту», надеясь на выступление на корпоративах, а после на волне успеха выпустил похожий по стилистике трек «Будильник». Крид признавался, что нашел некую формулу написания песен, которая позволяла выпускать хиты — люди считают душевной гитарную музыку, а если следовать определенным правилам, то композиция с большой долей вероятности станет популярной.

Уход из Black Star

Скандалы в карьере Булаткина начались после срыва выступления на фестивале в Абу-Даби в январе 2019 года. Когда организаторы сказали Егору, что пора на сцену, артист ответил отказом. Певец заявил, что не согласен подчиняться жестким правилам и соблюдать тайминг, так как находится в дурном настроении. В результате Егора удалось подменить Александром Реввой и Олегом Газмановым. Окружающие посчитали, что у исполнителя случилась «звездная болезнь», а Пашу пришлось лично извиняться перед зрителями и «Русской Медиа Группой».

Вскоре в соцсетях появились слухи, что отношения между Кридом и Тимати стали сложными. 12 марта 2019 года у Егора истек контракт с лейблом и вопрос о его продлении оказался подвешен. Полтора месяца поклонники переживали, что их кумир лишится псевдонима и прав на хиты, однако Булаткин вышел из истории победителем, сохранив имя и отказавшись от продюсеров.

«За месяц до окончания контракта мне предложили выгодные условия, но я принял решение быть самостоятельным. Я это перерос: хватит сотрудничать с лейблами, я пишу песни, хочу быть сам себе продюсером. Им это вряд ли понравилось, ведь ушел их главный актив», — комментировал ситуацию исполнитель.

Вместе с тем в примирение с Тимати путем переговоров коллеги не верили. Ходили слухи, что сценическое имя артиста выкупил Иосиф Пригожин или же помощь оказал миллиардер Борис Ротенберг, однако эту информацию звезды опровергали. Кроме того, сообщалось, что Крид должен лейблу 102 миллиона, половину из которых вернул сразу, не забрав последнюю зарплату.

Творческий путь артиста продолжился выпуском синглов «Слухи», «Грехи» и «Сердцеедка». Много просмотров набрал и его клип с Кристиной Асмус Love is. Однако конфликт с Тимати то и дело всплывал в сети. Сам рэпер иронизировал, что скучает по Криду и высмеивал поклонниц бывшего сотрудника лейбла. Позднее оказалось, что Егора ждут новые разборки с Black Star: автор «Самой-самой» дал концерт в Ставрополье, а лейбл потребовал у организаторов мероприятия 973,5 тысячи рублей, посчитав выступление незаконным.

Сердцеед

За Кридом закрепилась слава героя-любовника. Первой избранницей музыканта стала Виктория Бурканова — ей Булаткин посвятил трек «Любовь в Сети». Пара разошлась после окончания школы, однако впоследствии бывшую девушку артист представил зрителям «Холостяка» — Бурканова помогала определиться ему с выбором участницы.

На заре карьеры у артиста были отношения с актрисой Мирославой Карпович и со звездой соцсетей Дианой Мелисон. Вместе с моделью он снимался в фотосессии для рекламы модного бренда, но позднее, из-за чрезмерной ревности Егора, Диана приняла решение о расставании.

Самым громким для Булаткина можно считать роман с Нюшей. На тот момент певица уже была популярна, а вот творческий путь Егора лишь начинался. Музыкант чувствовал себя неуверенно, часто ревновал возлюбленную, устраивал ссоры. В конечном счете знаменитости разошлись.

«Для меня эти отношения были смыслом жизни. Очень больной опыт. Я трек "Берегу" записал после тех твоих ужасных слов. Я помню, как после нашего расставания поехал к друзьям, рыдал часа два. Сквозь слезы записывал эту песню», — признавался певец в прямом эфире с Нюшей.

Нюша после расставания вышла замуж за Игоря Сивова и стала мамой, от чего вспоминать о старых конфликтах не видела смысла. В результате бывшие любовники записали совместный трек Mr. & Mrs. Smith, который тепло приняли поклонники. Не вышло за рамки общение звездной пары и после развода певицы.

В списке избранниц Егора числится бывшая девушка Джастина Бибера Ксения Дели, правда, продлился роман всего несколько месяцев. Приписывали Криду и роман с моделью Викторией Одинцовой, однако в конечном счете поклонники посчитали, что отношения нужны были лишь ради пиара.

В начале 2017 года в Сети появились слухи о том, что Егор встречается с подругой Ким Кардашьян Карлой Дибелло: на 14 февраля певец подарил ей букет красных роз. Кадры их прогулки завирусились, но позднее музыкант заявил, что лишь дружит с ней.

Отдельной главой в любовной биографии певца стало участие в шестом сезоне «Холостяка». Из всех претенденток Крид выбрал Дарью Клюкину, однако в серьезность их чувств никто не поверил, а вскоре после окончания проекта они перестали общаться.

Высмеивание бывших

Особенно скандальным для Егора оказался роман с Валей Карнавал. Сперва артист не афишировал роман с блогером, однако интриговал подписчиков общими со знаменитостью локациями. После этого влюбленные слетали на отдых в Дубай и стали появляться на публике вместе, но продлилось это не долго — радостные комментарии сменились депрессивными роликами Вали и намекающей на разрыв песней Крида «Голос».

После этого и Егор, и Валя стали обрушиваться друг на друга с критикой. Крид твердил, что Карнавал разбила ему сердце, а та в ответ называла бывшего парня абьюзером. Позднее певец выпустил клип на трек Pu$$y Boy, где актрисы, похожие на Карнавал и Дину Саеву, предстали не в лучшем виде: одна сидит на унитазе, другая — плачет. Ироничное заявление о том, что ему плевать на бывших, поклонники восприняли негативно.

Вскоре Крид улетел на отдых в Дубай уже с Клавой Кокой, а позднее его заметили с блогером Кэт. Однако говорить о полноценных отношениях нельзя — девушки Егора менялись чересчур быстро. Возможно, после разрыва с Карнавал Егор понял, что пока не готов к серьезным романам.

В прошлом году Егору успели приписать роман с Алиной Загитовой: спортсменка поздравила певца с днем рождения, а позднее оказалась на его концерте в VIP-ложе, причем рядом с родителями звезды. Крид назвал это совпадением, из-за чего распространить слухи на этот счет у поклонников не вышло.

Отметим, что завидным женихом Булаткина сейчас не считают. На одной из трансляций Егор заявил, что рождение детей вовсе не повод для свадьбы.

«Ну вот сделали вы ребенка. Захотел ты, чтобы она была мамой твоих детей. А потом случилось что-то, и ты понимаешь, что не хочешь больше быть с этим человеком. Если вы не женаты, то все как бы попроще», — рассуждал певец.

Интернет взорвался от громких заголовков, однако Крид поспешил заявить, что слова вырваны из контекста. Вместе с тем позднее он признался, что хейт лишь делает его популярней.