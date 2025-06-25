Бородина объяснила, почему Сердюков на свадьбе обнимал Лопыреву

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему не ревнует супруга Николая Сердюкова из-за того, что он обнял модель Викторию Лопыреву на их свадьбе.

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— Обнимая, ты делаешь больно, начинает тянуть вниз (фату — прим. «ВМ»). Я не ревную своего мужа к подругам. Это вы заметили объятия только Вики. Он обнимал всех, как и меня пытались обнять все мужчины, которые становились рядом для фото, но всех просили этого не делать из-за фаты! — цитирует Бородину Starhit.

Многие пользователи Сети упрекают Сердюкова в том, что он «налаживал коммуникацию и связи», а что еще хуже — «забыл, на ком женился».

Бородина вышла замуж за Сердюкова 4 июня. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Недавно пара поделилась планами, выступая в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Шоумен заявил, что одним из приоритетов семьи станет улучшение жилищных условий.

Пока многие люди радуются за новобрачных, блогер Виктория Боня заявила, что переживает за Бородину. По ее словам, Сердюков похож на маньяка.