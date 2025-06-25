Айза лишилась ногтей из-за съемок шоу

Певица, дизайнер и экс-жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) лишилась ногтей из-за съемок реалити-шоу. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость разместила кадры, на которых предстала в серых спортивных штанах, лежа на кровати. При этом звезда продемонстрировала большие пальцы ног, на которых отсутствуют ногтевые пластины.

«Со всеми этими съемками и испытаниями я лишилась ногтей на больших пальцах. Синяки по всему телу и болят ноги. Я довольна своей жизнью!» — посетовала она.

В ноябре 2024 года Айза высказалась о своем теле в преддверии 40-летия. Блогерша заявила, что не считает себя старой. Она подчеркивала, в течение своей жизни она совершала больше добрых дел, чем ошибок.