Киркоров назвал пятерых артистов, которые могут собрать полный зал в России
Певец Филипп Киркоров посетил день рождения артистки Анны Асти, на котором заявил, что лишь пять артистов в России сейчас собирают полные залы.
Во время поздравления певицы с праздником, Киркоров отметил, что музыкантов, собирающих полные залы в России, можно «пересчитать по пальцам». Так, помимо самой Анны Асти, артист выделил Диму Билана, Егора Крида, Мота и Григория Лепса.
— Ну, Билан... ну, Крид... ну, Мот, наверное, соберет... скорее всего. И Григорий Викторович, конечно же, — заявил Филипп Киркоров в видео, опубликованном Telegram-каналом «Алена, Блин!».
На дне рождения Анны Асти собралось множество звезд российского шоу-бизнеса: празднование также посетили телеведущая Яна Рудковская, блогер Ида Галич и многие другие. Однако среди гостей торжества не оказалось мужа артистки Станислава Юркина, что подогрело слухи о расставании пары.
Российский продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певцы Григорий Лепс, Николай Басков и Дима Билан всегда наиболее востребованы у российских олигархов в период корпоративов. Стоимость их выступлений варьируется от трех–пяти миллионов рублей, но может и превышать эти значения.