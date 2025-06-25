В Москве отменили концерт известного рэпера после поддержки Украины

В Москве отменили выступления казахстанского рэпера Jah Khalib (настоящее имя — Бахтияр Мамедов). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Jah Khalib должен был провести два концерта в заведении Peach в Большом Саввинском переулке и на фестивале «Лето Life 2025». Отмечает, что в сумме за выступления артист должен был получить 10 миллионов рублей. По данным издания, неизвестно, почему концерты отменены.

12 июня председатель организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал организаторов концерта Jah Khalib отменить выступления рэпера. Активист считает, что не стоит забывать «публично выраженную артистом любовь к Украине».

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Зайцев также назвал кощунством то, что выступление Мамедова запланировано на площадке фестиваля «Лето Life 2025», который пройдет «напротив разрушенного «Крокус Сити Холла» — места страшной трагедии».

По данным СМИ, выступление Jah Khalib запланировано на 10 июля в ресторане на Саввинской набережной, а 11 июля примет участие в фестивале «Лето Life 2025» в Москве.

В 2023 году сообщалось, что выступление Jah Khalib в Санкт-Петербурге было отменено.

Отмена выступления музыканта связана с протестами в соцсетях. Пользователи призвали отменить концерты Jah Khalib, который открыто поддержал Украину после начала конфликта.