Дочь Успенской пожелала каждому хотя бы раз в жизни сойти с ума

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина пожелала каждому хотя бы раз в жизни сойти с ума. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом она сказала во время прямого эфира в социальных сетях.

По словам Плаксиной, этого не стоит бояться — «это даже приятно» и приносит «полное расслабление». Сошедший с ума человек отделяется от общества, однако если с этим не бороться, а принять, то можно познать «новые грани себя».

«Дай бог каждому пройти через это и выйти на другую сторону, где ты возвращаешься к себе. Это возвращение дарит тебе абсолютно новое восприятие себя. Каждому глубокомыслящему человеку хотя бы раз нужно сойти с ума», — заявила Татьяна.

Напомним, что в октябре прошлого года 34-летняя Плаксина сбежала от матери в Израиль. По сообщениям СМИ, это могло произойти из-за проблем девушки с наркотиками — она якобы снова сорвалась на запрещенные вещества. В результате девушка вернулась в Россию. Позднее сообщалось, что Успенская стала брать дочку на все выступления, чтобы не допустить нового побега.