UW: певица Кэти Перри сохранила дружеские отношения с Блумом после разрыва

Певица Кэти Перри сохранила дружеские отношения с актером Орландо Блумом после разрыва. Об этом сообщает издание Us Weekly.

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Инсайдер из окружения звезд заявил, что отношения между Кэти Перри и Орландо Блумом были напряжены в течение нескольких месяцев. По словам собеседника таблоида, певица расстроена из-за расставания с голливудским актером, однако «чувствует облегчение от того, что ей не придется проходить через еще один развод». Источник добавил, что сейчас поп-исполнительница отвлекается на работу, сконцентрировав внимание на своем туре.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер дебютирует в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Инсайдер издания сообщил, что артист «собирается как следует оторваться на танцполе» во время мероприятия. После торжества Орландо Блум вполне возможно продолжит вечер в одном из баров с коллегой Леонардо Ди Каприо.

Впервые слухи о расставании поп-исполнительницы и актера возникли несколько недель назад. Тогда издание Page Six написало, что знаменитости объявят о разрыве после тура певицы.