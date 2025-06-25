Стало известно, какие российские артисты сбежали из Израиля

Иностранцам, оставшимся в Израиле после закрытия воздушного пространства, разрешили выезжать из страны. News.ru рассказал, кто из российских артистов покинул израильскую территорию до начала военных действий, кто смог улететь на эвакуационных рейсах, а кто предпочел остаться на новой родине.

Кто уехал еще до ирано-израильской войны?

Комик Семен Слепаков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в социальных сетях заявил, что сейчас находится за пределами Израиля. По его словам, он успел выехать за границу на гастроли до начала боевых действий с Ираном — в начале июня у него прошли концерты в Польше и Германии.

Возвращаться на новую родину Слепаков* не планирует до ноября — вскоре он выступит в Латвии, Эстонии, Швейцарии и Нидерландах. После он отправился в Японию в рамках эксклюзивного тура для богатых россиян в качестве специального гостя: в группе будут около 20 человек, которые смогут пообщаться с ним лично. Цена девятидневного путешествия составляет около 1,7 млн рублей.

За пределами Израиля находится и музыкант Лева* (Егор Бортник, признан Минюстом РФ иностранным агентом). В 2024 году, после начала обстрелов, фронтмен группы «Би-2» перевез семью в Испанию. В соцсетях он периодически делится снимками двух взрослых сыновей Давида и Авива, а также словами поддержки в адрес израильской армии.

Покинул Израиль и получивший гражданство комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). С детьми и женой Аллой Пугачевой он переехал на Кипр еще осенью 2024 года. Знаменитая пара не комментировала начало конфликта с Ираном в соцсетях и не высказывала публичной поддержки израильским военным.

Эвакуировавшиеся после начала войны

Покинуть Израиль на эвакуационных рейсах решили актеры Максим Виторган и Виктория Толстоганова. Сейчас они находятся на гастролях и в начале июля собираются выйти на сцену в Эстонии. При этом Виторган опубликовал в блоге снимок своей руки с капельницей, написав: «Израиль не отпускает». Актер не уточнил, что именно с ним произошло.

Таким же образом израильскую территорию покинула актриса Варвара Шмыкова. Звезда сериала «Чики» заявила, что вернулась с мужем и сыном в Германию. До этого она признавалась, что во время бомбежек в Израиле испытала самый сильный страх в жизни.

Кто решил остаться в Израиле?

Рэпер Алишер Моргенштерн* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) продолжает находиться в Израиле — он вышел из реабилитационного центра, в котором почти пять месяцев лечился от зависимости и депрессии. Музыкант редко появляется в социальных сетях и большую часть времени проводит в бомбоубежищах — недавно он поделился видео из укрытия, показав больную раком девушку, которая из-за обстрелов живет в подземной парковке и учится играть на гитаре.

Остается в Израиле и телеведущий Михаил Шац* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Он рассказал подписчикам, что работает над новым интернет-проектом, а в свободные от обстрелов часы гуляет по окрестным паркам и посещает кафе.

Актриса и модель Анастасия Цветаева живет с семьей в Израиле более 16 лет и уезжать не собирается. В соцсетях она иронично комментировала перемирие между Тель-Авивом и Тегераном, которое объявил президент США Дональд Трамп — она отметила, что даже после этого бомбежки и сигналы тревоги не прекратились.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом