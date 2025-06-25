Обнимал Лопыреву: как прошла свадьба Бородиной и Сердюкова

На свадьбе российской телеведущей Ксении Бородины и шоумена Николая Сердюкова произошла ситуация, которую в Сети приняли неоднозначно.

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Во время позирования для фото Сердюков обнимал за талию модель Викторию Лопыреву, пока его невеста стояла рядом.

— Без комментариев, конечно, бывает всякое в суете, себя забудешь. Но правда такое чувство, как будто Ксюша все это устроила лишь для себя, — говорится в одном из комментариев.

Также многие пользователи упрекают Сердюкова в том, что он «налаживал коммуникацию и связи», а что еще хуже — «забыл на ком женился», передает Starhit.

Помимо этого, в Сети появляются видео с артистом Владимиром Пресняковым и певицей Zivert, которые выступили на свадьбе. Последней пришлось выступать с травмой ноги, которую она получила на концерте ранее.

Бородина вышла замуж за Сердюкова 4 июня. Они расписались во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе.

Недавно пара поделилась планами, выступая в популярном телевизионном проекте «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Шоумен заявил, что одним из приоритетов семьи станет улучшение жилищных условий.