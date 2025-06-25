«Противная бабка»: Боня резко высказалась о Долиной

Блогер Виктория Боня назвала певицу Ларису Долину «противной бабкой». В RuTube-шоу «Злые языки» она раскритиковала ее за скандал с журналистом.

В ноябре 2024 года на юбилейном вечере Игоря Крутого Долина вышла к журналистам. Один из представителей прессы спросил у исполнительницы, какие вещи она постоянно возит с собой. Артистка возмутилась и резко заявила, что считает подобный вопрос интимным и не хочет на него отвечать. Общественность удивилась поведению знаменитости, а некоторые даже назвали ее «противной бабкой».

«На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной?» — согласилась Виктория Боня.

Ведущий Андрей Борисов поддержал ее и признался, что его эта ситуация «дико бесит». По его словам, звезды не должны себя так вести. Боня добавила, что даже голливудские знаменитости стараются быть вежливыми с людьми.

«Если им не нравится навязчивое журналистское преследование, они говорят: "Извините, пожалуйста, ну вы же понимаете…" И это звезды мирового уровня! А Лариса Долина… Кто она такая?» — продолжила блогер.

Ведущая Наталья Гасанханова согласилась с мнением коллег. Она отметила, что когда работала в пиаре, то учила артистов быть вежливыми с журналистами и аудиторией.

Лариса Долина рассказала об одном из любимых городов

«Мне кажется, Лариса Долина отреагировала так, потому что у нее в сумке уже нет ключей от квартиры за 100 миллионов рублей, которую она мошенникам отдала. Поэтому бабулька разозлилась», — заключила она.

Напомним, что в 2024 году Долина стала жертвой мошенников — они уговорили ее продать квартиру почти за 120 млн рублей, а после «спасти» свои личные сбережения и вырученные средства. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 200 млн рублей.