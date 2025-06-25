Орландо Блум и Кэти Перри готовятся к разводу

Популярная американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум активно готовятся к бракоразводному процессу. Об этом в среду, 25 июня, сообщили сразу несколько местных изданий.

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Многие знакомые пары утверждают, что артисту не нравятся интересы жены. Кроме того, он сомнительно относится к полету своей супруги в космос вместе с девушкой миллиардера Джеффа Безоса.

Отношения у пары завязались еще в 2016 году, уже через три года Блум сделал предложение своей возлюбленной. В 2020 году у них родилась дочь по имени Дейзи, уточнили в издании Page Six.

Некий источник еще 11 июня предупреждал данную газету — отношения популярной американской певицы и актера находятся на грани разрыва. В скором времени пара может разойтись.

Однако не все верят в то, что эти отношения могут распасться. История любви Перри и Блума — в материале «Вечерней Москвы».

Ранее издание Daily Mail также утверждало, что канадский певец Джастин Бибер и модель Хейли Бибер развелись. Артист полностью разбит из-за разрыва со своей женой — на фоне стресса у него ухудшилось психическое и физическое состояние.