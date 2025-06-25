Сергей Жуков готовится выпустить российский ответ игрушкам Лабубу

Фронтмен группы «Руки вверх!» Сергей Жуков решил сделать российский ответ популярным китайским игрушкам Лабубу. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист собирается запустить производство игрушек под названием «Бабайка» и снять про них кино.

Жуков планирует сделать игрушки умными — на основе искусственного интеллекта. На концепте «Бабайка» выглядит как пушистый гуманоидный монстр в шапке с милым лицом. Если идея выгорит, то артист попробует создать киновселенную со своими игрушками — помочь в этом готов режиссер Алексей Учитель.

Напомним, что Лабубу — персонаж художника Касинга Лунга. В 2019 году китайская компания Pop Mart стала выпускать игрушки по мотивам его иллюстраций. Они продаются в закрытой коробке, и покупатель не знает, кто именно находится внутри, что создает интригу и стимулирует азарт. К 2025 году они приобрели мировую популярность, в том числе и в России.

В мае зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева призвала запретить продажу Лабубу в России. Причиной она назвала «устрашающий внешний вид» и потенциальный вред для психики детей.