Гостей свадьбы Бородиной заставили подписать соглашение о неразглашении

Телеведущая Ксения Бородина «заставила» гостей своей свадьбы подписать соглашение о неразглашении.

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Об этом стало известно из Telegram-канала «Светский хроник», которое ведет журналистка Алена Мартынова.

«Бородина не только ввела строгий дресс-код для гостей на свадьбе, но и заставила подписать кровью соглашение о неразглашении. А строем на этой свадьбе не ходили?» — сказано в посте.

В подтверждение этой информации Мартынова опубликовала фотографию листа А4, в котором сказано о проведении мероприятия под «полным NDA».

Торжество Бородиной и Сердюкова прошло 23 июня на вилле Микетти в Подмосковье. На свадьбе выступили Zivert, Artik & Asti, Akmal' и Владимир Пресняков, а под венец телеведущую отвел муж ее лучшей подруги Ольги Орловой — Валерий Маслов.

Бородина перестала скрывать отношения с Сердюковым в августе 2024 года, а в декабре знаменитости объявили о помолвке. 3 июня 2025 года Ксения Бородина и Николай Сердюков официально зарегистрировали отношения. Влюбленные расписались во Дворце бракосочетания в Барвихе. На мероприятии присутствовали только близкие пары.