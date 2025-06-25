Филипп Киркоров постепенно восстанавливается после того, как больше двух недель провел в больнице, куда угодил, когда на концерте в Санкт-Петербурге получил сильный ожог. Говорили, что у 58-летнего поп-короля бурсит.

Впрочем, в Сети ходят самые разные версии, что на самом деле случилось с артистом. По некоторым данным, певец страдал вовсе не из-за ожога, а из-за лопнувшего импланта. Кто-то утверждал, что осложнения начались после множества пластических операций, сделанных не на должном уровне.

Тем не менее, страдающий загадочной болезнью Филипп Киркоров с недавних пор начал выходить в свет и выступать. Однако в кулуарах говорят, что артист еле передвигается. О том, что певец до сих пор неважно себя чувствует, свидетельствует и видео, сделанное на корпоративе, где выступал Киркоров. Певец посетил роскошную свадьбу, где ведущими были Иван Ургант и Ксения Собчак. Говорят, артист чуть слышно пел. У многих комментаторов сложилось впечатление, что каждое слово исполнителю давалось с трудом.

Меж тем стало известно, что Филипп Киркоров переписал элитную недвижимость, которая находится в США, на тетушку Мари и детей Аллу-Викторию и Мартина. Речь идет об особняке, расположенном в Майами. Как утверждает "КП", дом с несколькими спальнями и ванными комнатами, который находится на территории престижного загородного клуба, имеет в своем распоряжении бассейн и поле для гольфа, значительно вырос в цене и теперь стоит около 675 миллионов рублей.

Интересно, что в 2024 году певец по какой-то причине хотел избавиться от этой недвижимости, но в итоге передумал.