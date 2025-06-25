Дочь Гогунского получила роскошный букет роз от неизвестного отправителя

Кумир молодого поколения Милана Стар получила шикарный подарок. 15-летней дочери Виталия Гогунского презентовали огромный букет красных роз.

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Интрига заключается в том, что девушка понятия не имеет, кто ей прислал цветы.

«Я не знаю от кого, но мне очень приятно», — написала Милана в личном блоге.

Она опубликовала несколько фотографий с розами, в которых она буквально утонула.

Своими свежими снимками юная артистка спровоцировала зависть у женской части аудитории. При этом почти каждый подписчик-мужчина принялся «сознаваться», что этот роскошный презент — от него. А кто-то предположил, что цветы Милане преподнес папа.

«Мы тебе завидуем!», «От папы, наверно», «Понравился тебе мой подарок?», «И это лишь начало ее эры», «В будущем никакой тюбик не сможет удивить никаким букетом», — высказались фолловеры Стар.

Милана впервые вышла на сцену вместе с Гогунским в четыре года. Она предстала в образе Ани Лорак, а папа пародировал Григория Лепса. Позднее карьерой девочки занималась ее мама Ирина Маирко. На сегодняшний день Стар не общается с отцом, который, к слову, стал обсуждаемой персоной после сексистских заявлений.