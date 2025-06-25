Клара Новикова рассказала, почему почти не общается с внуками

Актриса Клара Новикова стала почетной гостьей премии «Хрустальная Турандот» на территории дворцово-паркового ансамбля «Архангельское». Как сообщает Starhit, она пообщалась с журналистами и рассказала, почему редко выходит в свет, а также о том, как поддерживает связь с внуками и экс-коллегами по шоу «Аншлаг».

Юмористка приехала на мероприятие заранее, чтобы пообщаться со старыми знакомыми. Новикова призналась, что ей не часто удается с кем-то просто так погулять, а ежедневные светские вечеринки она не любит. Особенно рада она оказалась Лизе Арзамасовой, которая воплотила образ хозяйки вечера.

«Девочке Арзамасовой я предрекла сыночка. Мне Илья (Авербух — прим. ред.) тогда сказал, что они ждут, она только забеременела, животик намечался. А я сразу угадала, что родится мальчик», — рассказала артистка.

Сама Новикова трижды бабушка и ждет, когда сможет понянчить правнуков. Однако внуки пока не спешат с наследниками — старший работает в школе, младший перешел в десятый класс, а внучка Аня больше интересуется творчеством. С внуками юмористка общается не часто.

«Видимся редко, они живут в разных сторонах. Анечка вот учится во Франции, ей так захотелось. Хотя я была бы счастлива, если бы она осталась здесь. Театр Образцова сейчас стал потрясающим!», — отметила Новикова.

Говоря о экс-коллегах по «Аншлагу», актриса отметила, что поддерживает общение с некоторыми из них, но редко. В частности, она давно не видела Регину Дубовицкую и Светлану Рожкову.