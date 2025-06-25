«Ждем и молимся»: Бледанс рассказала о состоянии главы парка «Тайган»

Актриса Эвелина Бледанс призналась, что переживает за директора парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего от нападения льва. Как сообщает Starhit, в социальных сетях она рассказала, что держит связь с сыном пострадавшего — сейчас состояние стабильно, но в сознание Зубков пока не приходит.

Бледанс знакома с Олегом Зубковым около 20 лет — еще с открытия первого зоопарка в Ялте под названием «Сказка». По мнению актрисы, в его парках бывал каждый, кто посещал Крым.

«Врачи говорят, что состояние стабильное, но в сознание он пока не приходит. Ждем и молимся», — добавила артистка.

Артистка добавила, что «Тайган» — действительно уникальное место. Бледанс не раз ночевала в отеле прямо на территории сафари-парка. Она напомнила, что уроженка Ялты и старается каждый год приезжать в Крым.

Напомним, что вечером 22 июня на Зубкова после кормления напал лев — хищник причинил мужчине множественные травмы. В СК сообщали, что пострадавший смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. Директора «Тайгана» доставили в больницу и экстренно прооперировали.