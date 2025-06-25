«Не понимает, где находится»: видео с Киркоровым вызвало тревогу

Состояние народного артиста Филиппа Киркорова посчитали нездоровым из-за видео, которое опубликовал Telegram-канал «Только никому…».

Киркорова засняли на 35-летии певицы Анны Asti, которое проходило 24 июня в особняке на Волхонке. В сети забеспокоились о его состоянии здоровья, поскольку артист не проявлял никаких эмоций во время записи роликов.

«Кому и зачем надо таскать в свет Филиппа Киркорова в таком состоянии? Понимаем, что певец еще ого-го и способен дать фору любому, но невооруженным взглядом видно, что он не запомнит день рождения Asti. Если вообще понимает, где находится», — сказано в посте «Только никому…».

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.