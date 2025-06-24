Брежнева спела под фонограмму и чуть не упала со сцены на концерте в Кишиневе

Певица Вера Брежнева чуть не упала со сцены во время концерта в Кишиневе. Об этом рассказала журналистка и блогерша Алена Жигалова.

© Вечерняя Москва

По ее словам, выступление артистки в молдавской столице оказалось «полным провалом». Она уточнила, что большую часть мероприятия Брежнева пела под фонограмму, а потом все-таки решила исполнить вживую песню «Лепестками слез», чем «не оставила никого равнодушным».

— Такое исполнение даже в караоке не часто встретишь, — написала Жигалова в своем Telegram-канал.

Брежнева начала сдавать свою недвижимость в Пресненском районе Москвы примерно за 300 тысяч рублей. Артистка выступает арендодателем офисных помещений дочерней компании своего бывшего мужа, композитора Константина Меладзе.

Сам Меладзе, покинувший Россию после начала специальной военной операции на Украине, увеличил свои доходы в стране в пять раз за прошедший год: чистая прибыль его компании за 2024 год составила около 100 миллионов рублей.

Кроме того, в августе того же года композитор начал сдавать свою виллу в Крыму в аренду туристам посуточно из-за того, что длительное время не мог ее продать. На территории роскошного особняка есть все удобства, среди которых бассейн, хаммам, пруд с рыбками и зона барбекю. Аренда за месяц обойдется отдыхающим в два миллиона рублей.