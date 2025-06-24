Комментировавшая «Евровидение» телеведущая объяснила популярность конкурса в России

Известная телеведущая Яна Чурикова, которая работала комментатором международного песенного конкурса «Евровидение», объяснила причину его популярности в России. В интервью блогеру Александру Щекотову, запись которого доступна на YouTube, она заявила, что шоу смотрит целое поколение россиян.

На вопрос Щекотова о том, по какой причине Чурикова продолжает активно комментировать «Евровидение» в своих социальных сетях, несмотря на то что Россия с 2022 года в нем не принимает участие, телеведущая ответила, что конкурс по-прежнему пользуется большой популярностью у российской аудитории.

«Мы сами вырастили это поколение людей, которые любят и смотрят "Евровидение" и продолжают его любить и смотреть, потому что с 1994 года Россия участвовала в конкурсе, и за это время мы успели туда отправить массу классных заявок, абсолютно нестыдных, разного качества, разных направлений, жанров», — отметила она.

Чурикова добавила, что при просмотре «Евровидения» она обращает внимание только на качество представленных музыкальных композиций и не думает о его политической составляющей.

Ранее Чурикова высказалась о современной версии программы «Фабрика звезд». По ее мнению, в новом шоу от старого осталась только концепция исполнения песен со звездами.