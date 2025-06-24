Самойлова и Джиган признались, что «работают» над пятым ребенком

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена блогер и предпринимательница Оксана Самойлова рассказали, что планируют пятого ребенка. Видео опубликовал Telegram-канал «Звездач».

Ранее Джиган заявил, что у него «нет лимита на детей», и заявил, что готов еще больше «работать».

«Да, я готова уже! Мы работаем над этим», — сказала блогер на премии «Мама года 2025» от MODA topical.

Основательница косметического бренда Sammy Beauty уточнила, что очень хотела бы еще одну девочку.

Напомним, что супруги уже воспитывают дочерей Ариелу, Лею, Маю и сына Давида. В прошлом году пара завела для детей козу Мими. После ее появления Джиган и Оксана вернулись в старый дом, который одно время собирались продать.