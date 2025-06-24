«Треш и пошлятина»: Волочкова рассказала правду о связи с Джигурдой

В интернете распространяли множество слухов о связи балерины Анастасии Волочковой с шоуменом Никитой Джигурдой. Однако танцовщица утверждает, что об этом не могло быть и речи.

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По ее словам, между ними всегда была только крепкая дружба, которая дала трещину после скандальных выходок Джигурды. В подкасте Георгия Иващенко балерина сообщила, что сейчас они не поддерживают отношения.

— Джигурда «отвалился» и я счастлива. Я терпела его выходки, но они перешли границы. Он всегда, когда находился рядом со мной, устраивал треш, пошлятину, он ради хайпа готов на все. Он опускал меня в грязь, подставлял меня, я потом отмывалась от этого всего, — поделилась Волочкова.

По ее словам, у нее сложились хорошие отношения с Прохором Шаляпиным и Николаем Басковым, однако танцовщица убеждена, что настоящей дружбы в шоу-бизнесе нет, сообщает «Радио 1».

В марте сам Джигурда рассказал, что сейчас почти не видится и не общается с Волочковой. Ранее, по его словам, его супруга Марина Анисина разрешала ему дружить с бывшей примой Большого театра. Джигурда подчеркнул, что в настоящее время он сосредоточен на семье.

В январе прошлого года в Сети появилась провокационная видеозапись с танцем балерины и актера Никиты Джигурды. После публикации между знаменитостями произошла перепалка. После того как ролик стал вирусным, Волочкова положила конец многолетней дружбе и высказала все, что думает об актере, назвав его «днищем и проституткой».

Джигурда в свою очередь не стал отмалчиваться и заявил, что непричастен к появлению ролика в открытом доступе. Позже бывшая балерина высказалась о том, кто снял «интимную» видеозапись с Джигурдой, и заявила, что ее невозможно «отменить» после прогремевшего хоум-видео.