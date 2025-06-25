Shaman раскрыл свой секрет борьбы с профессиональным выгоранием

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) рассказал, что работает по очень плотному гастрольному графику и часто дает концерты за концертами в разных городах. На этом фоне приходится бороться с профессиональным выгоранием, рассказал он Общественной Службе Новостей.

По словам певца, из-за большого количества работы ему некогда думать над этой проблемой. Вторым секретом борьбы с выгоранием он назвал любовь зрителей.

«Конечно, устаю, естественно, но любовь зрителей меня питает энергией, и мы вместе снабжаем друг друга любовью. Вот мой секрет от любого выгорания — любовь», — подчеркнул артист.

Он добавил, что в отпуск практически не уходит, а выходные позволяет себе очень редко. Такой подход к работе певец объяснил тем, что у него большое количество фанатов, которые хотят сходить на его концерт и увидеть кумира.