Певице Славе стало плохо после свадьбы Бородиной и Сердюкова

Певица Слава рассказала о плохом самочувствии после свадьбы телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Исполнительница хита «Попутчица» пожаловалась на температуру и озноб.

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Артистку пригласили на торжественное мероприятие с дресс-кодом. Слава поддержала его и нарядилась в белое мини-платье с пышной юбкой. Она дополнила образ туфлями на каблуках, сумочкой и украшениями. Певица собрала волосы и похвасталась стройными длинными ногами.

Как оказалось, праздник любви закончился для Славы неприятностью – она заболела. Звезда вышла на связь в соцсетях и сообщила об этом.

«Сходила на свадьбу. Температура, сопли, озноб, горло. Все как мы любим», – написала артистка.

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Напомним, что Бородина и Сердюков официально зарегистрировали брак 3 июня 2025 года, а грандиозный банкет состоялся 23 июня. Пара скрывала роман до августа 2024 года, а в декабре того же года блогер сделал телеведущей предложение в ночном Эрмитаже, преподнеся кольцо с бриллиантом в форме сердца от ювелирного дома Graff стоимостью 5 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова назвала нового мужа Бородиной альфонсом.