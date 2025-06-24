Айза-Лилуна Ай сделала выводы о своей работе с психотерапевтом

Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, что изменилось в её жизни после того, как она обратилась к психотерапевту. В личном блоге женщина призналась, что она не может общаться с людьми, которые её «триггерят».

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По её словам, в них она видит черты, которые были у неё самой.

«Особенно жертвы, манипуляторы — какой я была когда-то раньше. Конечно же, я не знала, что манипулирую, я просто думала, что я такая бедненькая и хорошая девочка, а все люди вокруг — козлы. Находясь в позиции жертвы, я манипулировала людьми своими слезами на ровном месте», — поделилась Айза-Лилуна.

Кроме того, психотерапия помогла блогеру принять, что хороших и плохих людей не бывает. По её словам, все имеют полное право быть любыми. Сама же Айза-Лилуна приняла свои «коварные» черты.