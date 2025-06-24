Айза-Лилуна Ай сделала выводы о своей работе с психотерапевтом: «Ною, как Дубцова»
Блогер Айза-Лилуна Ай рассказала, что изменилось в её жизни после того, как она обратилась к психотерапевту. В личном блоге женщина призналась, что она не может общаться с людьми, которые её «триггерят».
По её словам, в них она видит черты, которые были у неё самой.
«Особенно жертвы, манипуляторы — какой я была когда-то раньше. Конечно же, я не знала, что манипулирую, я просто думала, что я такая бедненькая и хорошая девочка, а все люди вокруг — козлы. Находясь в позиции жертвы, я манипулировала людьми своими слезами на ровном месте», — поделилась Айза-Лилуна.
Кроме того, психотерапия помогла блогеру принять, что хороших и плохих людей не бывает. По её словам, все имеют полное право быть любыми. Сама же Айза-Лилуна приняла свои «коварные» черты.
«И поэтому мне пипец как нравится смотреть реалити-шоу. Я не делю на плохого и хорошего, а смотрю и триггерюсь. Я ною, как Дубцова, мечтаю быть, как Маша Шурочкина! Целеустремленной и дисциплинированной. Именно в реалити люди проявляют все свои качества, и это так круто. Человек — это набор всего на свете, и этим мы прекрасны», — заключила знаменитость.