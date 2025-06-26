Звезда «Ворониных» вспомнила о детстве с дохлыми утятами и ежами

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова рассказала о своем детстве и заявила, что у нее нет психологических травм. Ее цитирует Telegram-канал «Звездач».

«Я по себе не чувствую, что у меня есть какая-то детская травма. Я хулиганила, я сбивала коленки, я лазала по деревьям, я таскала кошек в квартиру, дохлых утят и ежиков, потому что я была уверена, что я их выхожу», — поделилась артистка.

Ранее Екатерина Волкова прокомментировала новости о поступлении певицы и блогера Вали Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) в Финансовый университет без экзаменов.