Дана Борисова назвала нового мужа Бородиной альфонсом: «Присосался»

Телеведущая Дана Борисова в беседе с «Пятым каналом» раскритиковала нового мужа Ксении Бородиной, блогера Николая Сердюкова.

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«По нему же видно, что он альфонс и присосался», — отметила телеведущая.

Борисова считает, что Сердюков женился на Бородиной в корыстных целях. По мнению телеведущей, коллега поторопилась со свадьбой. Она назвала Бородину очень состоятельной женщиной. По ее словам, звезда обладает автопарком, огромным количеством машин, недвижимости, квартир, домов и дач.

«При этом ее супруг — счастливый обладатель машиноместа 11 метров, и больше ничего у него, гроша за душой нет, включая и машины», — заявила Борисова.

В декабре 2024 года поклонники Бородиной стали называть Сердюкова альфонсом после того, как тот сделал предложение знаменитости. 5 января Бородина призналась, что ей стыдно за 10-15% своих подписчиков в соцсетях из-за обвинений и критики в адрес Сердюкова. Она назвала обзывающих ее возлюбленного альфонсом больными людьми.

Бородина заявила, что Сердюков зарабатывает по 2-3 миллиона рублей в месяц.