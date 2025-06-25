Кадышева станет хедлайнером «Алых парусов» в Петербурге

Народная артистка РФ Надежда Кадышева станет хедлайнером петербургского праздника «Алые паруса» в 2025 году. Об этом сообщает «Пятый канал», который выступает одним из организаторов концерта.

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По словам организаторов, Кадышева расскажет слушателям о силе единства через свои песни «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие. Вместе с народной артисткой также выступит ее сын Григорий.

Главной темой «Алых парусов» в 2025 году станет празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Выступления музыкантов разделят на несколько секций: группа «5Утра» споет о надежде, певец Akmal' — о любви, коллектив The Hatters — о смелости. Отдельный номер посветят блокаде Ленинграда.

Мероприятие пройдет 28 июня. Его ведущими станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина, передает телеканал.

65-летняя Надежда Кадышева переживает новую волну популярности: ее выступления с ансамблем «Золотое кольцо» теперь собирают публику самых разных возрастов. По информации СМИ, команда артистки готовится перевести шоу в стадионный формат, чтобы взрослая аудитория смогла посидеть, а молодежь — потанцевать под любимые песни исполнительницы. Как творчество Кадышевой стало популярным у молодой аудитории и в чем секрет новой волны успеха певицы, разбиралась «Вечерняя Москва».