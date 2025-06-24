Пригожин заявил, что Инстасамка и Moneyken не те, кем кажутся

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что исполнительница Инстасамка (Дарья Еролкина) и рэпер Moneyken (Олег Еролкин) не те, кем кажутся. В подкасте для одного YouTube-канала он рассказал, что в реальной жизни артисты ведут себя скромно и воспитанно.

Пригожин поделился своим опытом общения с эпатажными рэперами и признался, что у него не возникло каких-либо проблем с ними.

«Они очень приятные люди в общении. Они не вызвали у меня никакой изжоги», — рассказал продюсер.

Пригожин добавил, что молодые люди не проявляют какой-либо эпатажности при личном общении. Он отнесся к ним по-отцовски — Пригожину, Инстасамке и Moneyken удалось поработать вместе и сохранить приятельские отношения.