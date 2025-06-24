Топ-блогерша с миллионами подписчиков покончила с собой в 29 лет
На 30-м году жизни ушла Микайла Рейнс, американская блогерша и основательница организации по спасению животных Save A Fox.
В Сети у молодой женщины было около трех миллионов подписчиков.
Как сообщает сегодня The Mirror, звезда YouTube покончила с собой.
По словам мужа блогерши, инцидент произошел накануне. У пары есть ребенок.
Рейнс начала бороться за права животных еще подростком. Ее некоммерческая организация была основана в 2016-м Миннесоте.
Вдовец пояснил, что у Микайлы были проблемы с психикой - депрессия, аутизм, пограничное расстройство личности. Она лечилась медикаментозно и проходила терапии.