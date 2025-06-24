Топ-блогерша с миллионами подписчиков покончила с собой в 29 лет

На 30-м году жизни ушла Микайла Рейнс, американская блогерша и основательница организации по спасению животных Save A Fox.

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В Сети у молодой женщины было около трех миллионов подписчиков.

Как сообщает сегодня The Mirror, звезда YouTube покончила с собой.

По словам мужа блогерши, инцидент произошел накануне. У пары есть ребенок.

Рейнс начала бороться за права животных еще подростком. Ее некоммерческая организация была основана в 2016-м Миннесоте.

Вдовец пояснил, что у Микайлы были проблемы с психикой - депрессия, аутизм, пограничное расстройство личности. Она лечилась медикаментозно и проходила терапии.