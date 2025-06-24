«Говорить о ней в прошлом тяжело»: Васильев признался, что будет скучать по Талызиной

Народный артист России Анатолий Васильев заявил, что будет скучать по актрисе Валентине Талызиной, с которой он больше 20 лет прослужил на сцене театра Моссовета. Как сообщает Life.ru, звезда телесериала «Сваты» отметил, что коллега всегда казалась ему воплощением жизни.

Васильев признался, что ему не верится в смерть Талызиной. Для него она всегда останется живой.

«У нее всегда для меня были три анекдота, убойных совершенно, поэтому говорить о ней в прошлом очень тяжело. Ведь это прошлое сделало нас теми, кто мы сейчас есть», — добавил артист.

Напомним, что Талызина умерла 21 июня 2025 года в Москве. 90-летняя артистка болела раком поджелудочной железы. Церемония прощания проходит сегодня, 24 июня, в Моссовете. Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище.