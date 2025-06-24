Кэти Перри выбила лабубу из рук фаната на концерте

Певица Кэти Перри заявила слушателям о нелюбви к куклам лабубу
В австралийском Перте во время концерта певица Кэти Перри выбила коробку с куклой лабубу из рук фаната. Видео инцидента опубликовано в TikTok-аккаунте @ellietaraa.
Во время исполнения песни «Iʼm Still Breathing» поклонник подошел к сцене с игрушкой и протянул ее певице. Однако артистка внезапно ударила микрофоном по коробке с игрушкой, и та вылетела из рук.
«Нет лабубу!» — произнесла она, не прерывая песни.
После Кэти Перри присела и предложила зрителям печенье из коробки.
Когда в соцсетях появилось фото упаковки с куклой, Перри прокомментировала его тремя ухмыляющимися эмодзи в виде чертиков.
Лабубу — это персонаж, представляющий собой эльфа-монстрика с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и куклы лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. В последнее время лабубу приобрели популярность во всем мире.
В июне спрос на игрушки-монстрики лабубу среди россиян вырос в семь раз по сравнению с маем.